Unfall: Mariska Hargitay wäre mit 34 Jahren fast gestorben

Mariska Hargitay (61), bekannt aus der TV-Serie "Law & Order: Special Victims Unit", hat in einem Interview über eine schockierende Erfahrung gesprochen, die ihr Leben nachhaltig verändert hat: "Als ich 34 Jahre alt war, war ich in einen schweren Motorradunfall verwickelt", so die Schauspielerin in der Erstausgabe des Magazins The Shift. "Danach öffnete sich etwas für mich. Innerhalb eines Jahres bekam ich die Rolle der Olivia Benson bei SVU. Ich kann nicht anders, als eine Verbindung herzustellen zwischen [...] dem, was ich für mein Schicksal hielt, und der Rolle, die ein so wichtiger Teil meines Lebens geworden ist."

Die Schauspielerin fügte noch hinzu: "Es ist, als hätte ich aus einer Erzählung, die nicht meine war, herausgefunden und in meine eigene Geschichte gefunden." Schon in jungen Jahren ereilte Mariska ein tragisches Ereignis. Ihre Mutter, die Schauspielerin Jayne Mansfield, verlor 1967 ihr Leben bei einem Autounfall. Jayne war damals ebenfalls 34 Jahre alt. Mariska, die zu der Zeit gerade einmal drei Jahre alt war, und ihre beiden Brüder befanden sich auch im Auto, als der Wagen mit einem Sattelschlepper kollidierte. Die heutigen Traumata und Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten hat, verarbeitete sie Jahre später in ihrer HBO-Dokumentation "My Mom Jayne". "Dieses Projekt ist eine Suche nach der Mutter, die ich nie wirklich kennenlernen konnte, und gleichzeitig eine Rückeroberung meiner eigenen Geschichte", erklärte Mariska.

In der Dokumentation verriet Mariska zudem einige Familiengeheimnisse. Gegenüber WWD erklärte die Schauspielerin, dass die Frauenrechtlerin Gloria Steinem einen bedeutenden Einfluss auf ihre Haltung zum Leben und ihre Karriere hatte. Sie bezeichnet sie als eine ihrer wichtigsten Mentorinnen: "Sie hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, furchtlos zu sein, und hat mir gezeigt, was alles möglich ist." Gloria habe sie inspiriert, niemals nachzulassen und die eigenen Träume mit unbeugsamem Willen zu verfolgen. "Es ist wie ein Neubeginn, eine eigene Geschichte zu schreiben", so Mariska.

Getty Images Mariska Hargitay bei der Premiere von "My Mom Jayne" in New York

MEGA / Jason Howard / Bauergriffin.com Mariska Hargitay am "Law and Order: Organized Crime"-Set

