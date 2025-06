Am Geburtstag: Daniel Brühl zeigt erstmals seine drei Kinder

Daniel Brühl (47) hat seinen 47. Geburtstag mit einer ganz besonderen Geste gefeiert: Der Schauspieler teilte am Montag auf Instagram erstmals ein Foto, das ihn zusammen mit seinen drei Kindern zeigt. Der Schnappschuss zeigt die Familie von hinten an einem liebevoll gedeckten Esstisch, über dem eine "Happy Birthday"-Girlande hängt. Daniel trägt eine pinke Geburtstagskrone und sitzt, umgeben von seinen zwei älteren Söhnen und dem jüngsten Familienzuwachs, an dem Tisch. Es ist das erste Mal, dass der "Eden"-Star erste Details zu seinem jüngsten Kind preisgibt. Das Geschlecht oder der Name bleiben jedoch weiterhin ein Geheimnis.

Im April des vergangenen Jahres wurde publik, dass Daniel und seine Frau Felicitas Rombold ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Der Schauspieler und die Psychologin haben diese süße Neuigkeit zwar nicht selbst bestätigt, dafür ließ ein gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes jedoch keine Zweifel an Felicitas' erneuter Schwangerschaft. Liebevoll legte Felicitas damals ihre Hand über den bereits deutlich zu erkennenden Babybauch. Im Oktober des vergangenen Jahres soll ihr Spross laut Bild-Insidern auf die Welt gekommen sein – und nun sitzt er gemeinsam mit seinen Brüdern an Papa Daniels Geburtstagstisch.

Daniel und Felicitas, die seit 2016 verheiratet sind, haben bereits zwei ältere Söhne, die 2016 und 2020 geboren wurden. Der Schauspieler spricht nur selten über sein Privatleben, doch er hat in der Vergangenheit betont, wie sehr ihn die Vaterschaft geprägt hat. "Durch meinen Sohn habe ich erst gemerkt, dass mir vorher etwas fehlte", verriet er im Frühling 2024 gegenüber Bild und betonte, wie erfüllend es sei, sich im Leben nicht mehr allein in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Geburtstagsbild zeigt nun einmal mehr: Das Familienglück scheint für den "Good Bye, Lenin!"-Star komplett zu sein.

Instagram / thedanielbruhl Daniel Brühl und seine drei Kinder im Juni 2025

Getty Images Felicitas Rombold and Daniel Brühl im April 2024

