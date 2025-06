Kim Kardashian schmeißt Megaparty für ihre Tochter North

Kim Kardashian (44) hat ihrer Tochter North West (12) an ihrem zwölften Geburtstag ein unvergessliches Erlebnis bereitet. Gemeinsam feierten die The Kardashians-Stars auf einer luxuriösen Jacht vor der Küste von Los Cabos, Mexiko. Das zeigen Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen. Kim zeigte sich in hautengen Cropped-Hosen, einem Bikinioberteil und einer offenen Bluse mit Schlangenmuster, während North mit türkisfarbenen Haaren und blauem Oberteil auffiel. Auch die Geburtstagsparty selbst ließ keine Wünsche offen: Von einem großen Strandhaus mit Pool und Volleyballnetz über eine Outdoor-Kinovorführung bis hin zu aufwendigen Ballondekorationen war alles dabei. Zu den Gästen zählte unter anderem Norths Cousine Penelope Disick (12).

Kim betonte in einem berührenden Geburtstagsbeitrag auf Instagram, wie besonders es für sie sei, Mutter von North zu sein. "Es war das schönste Gefühl, dich aufwachsen zu sehen. Ich liebe dich für immer", schrieb sie unter anderem. Auch die stolze Großmutter Kris Jenner (69) äußerte sich begeistert über ihre kreative und lebensfrohe Enkelin und veröffentlichte eine liebevolle Hommage mit den Worten: "Du hast den tollsten Geist und die strahlendste Energie." Neben der viel Aufmerksamkeit genießenden Feier erinnerte sich das Geburtstagskind mit ihrer Mutter lachend an frühere gemeinsame Fotos.

North, das älteste Kind von Kim und ihrem Ex-Mann Kanye West (48), wurde im Jahr 2013 geboren. Das frühere Traumpaar, das 2014 geheiratet hatte, trennte sich im Jahr 2021. Seitdem teilen sich die Unternehmerin und der Rapper das Sorgerecht für ihre vier Kinder. Bei der Jachtparty war jedoch keine Spur von Kanye. Grund dafür ist vermutlich das angespannte Verhältnis der früheren Eheleute.

TikTok / kimandnorth North West im Mai 2025

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, April 2020

