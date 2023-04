Zu offensiv? Alyssa schnappt sich einen Kuss vom Bachelor!

Alyssa nimmt sich, was sie möchte! Bei Der Bachelor ist die Blondine seit Anfang März auf der Suche nach der großen Liebe. Sie lernt zwischen zahlreichen anderen Frauen David Jackson kennen und findet offensichtlich von Beginn an Gefallen an ihm. In der siebten Folge bekommt sie auch endlich ihr erstes Einzeldate mit dem Influencer. Dabei macht sie den ersten Schritt und schnappt sich einen Kuss mit David. Zu viel oder genau richtig?

Zu Beginn ihres Dates bereiteten Alyssa und David gemeinsam ihr Abendessen zu und gönnten sich dazu ein Glas Wein, dabei sprachen sie über ihre zukünftigen Pläne. Bei emotionalen Gesprächen auf dem Sofa kuschelten sich die beiden aneinander – dann hielt es Alyssa augenscheinlich nicht mehr aus und beugte sich über David, um ihn zu küssen. Offenbar handelte sie genau richtig, denn David berichtete danach im Einzelinterview: "In dem Moment habe ich dann auf jeden Fall schon gespürt, dass da auf jeden Fall was in der Luft liegt."

Doch auch wenn es zwischen den beiden knisterte, wurden auch ernste Themen besprochen. So erzählte Alyssa David von einer schmerzhaften Erfahrung. "[Meine Schwester] ist gestorben vor ein paar Jahren – Selbstmord", gestand die Schönheit in dem Gespräch und öffnete sich dem Rosenkavalier noch weiter: "Ich habe chronische Depression."

