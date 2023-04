Deshalb erzählte Alyssa Bachelor David von ihrer Fehlgeburt

Alyssa gab David Jackson einen besonders intimen Einblick in ihr Seelenleben. Die Blondine kämpft bei Der Bachelor um das Herz des begehrten Junggesellen. Dabei kamen die zwei sich auf emotionaler Nähe schon ein bisschen näher: Die beiden führten schon mehrere tiefgründige Gespräche, die Beauty erzählte dem Rosenverteiler sogar von einer früheren Fehlgeburt. Warum Alyssa sich das schon getraut hat, hat sie Promiflash verraten.

Im Interview mit Promiflash erzählt die 36-Jährige, dass sie eine Woche zuvor schon mit einer Mitkandidatin darüber gesprochen habe – da war sie aber noch nicht so weit, selbst mit David zu sprechen. Dann scheint der Moment wohl aber einfach gepasst zu haben: "Aber in dieser Woche habe ich mich so aufgehoben bei ihm gefühlt, dass es mir dann auch wichtig war, ihm die ganze Wahrheit über mich bei diesem Vergangenheits-Date zu erzählen", erklärt sie.

Für Alyssa sei es schon sehr wichtig gewesen, diese Erfahrung mit David zu teilen. "Es war das erste Mal, seitdem ich mich von meinem Ex-Ehemann getrennt habe, dass ich mein Herz wieder geöffnet habe. Ein großer Teil von mir war eben dieser Verlust und das wollte ich ehrlich mit David teilen, damit er versteht, weshalb es mir so geht, wie es mir geht", führt die Beauty weiter aus.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Alyssa und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL Alyssa und David Jackson bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL David Jackson und Alyssa beim Bachelor 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de