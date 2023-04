Jimi Blue Ochsenknecht bringt Kultsong "Hey Jimi" neu raus!

Die Fans von Jimi Blue Ochsenknecht (31) dürfen sich freuen! Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (67) war durch seine Rolle in den "Die Wilden Kerle"-Filmen ein echtes Idol vieler Kids in den 2000er-Jahren geworden. An seinen Erfolg konnte der Schauspieler auch musikalisch anknüpfen. Besonders die Hits "I'm Lovin It" und "Hey Jimi" bleiben unvergessen. Nun, fast zwanzig Jahre später, bringt Jimi eine zweite Version seines Erfolgssongs auf den Markt!

Das verkündet der 31-Jährige stolz auf Instagram. "Endlich ist es so weit und ich kann euch ein Stück meines neuen alten Songs zeigen. Am 28. April erscheint er auf allen Plattformen. Ich bin sehr gespannt, wie er euch gefällt." Dazu veröffentlicht der Musiker einen kurzen Ausschnitt des Songs. Darin rappt er: "Alle reden über mich 'Hey Jimi, ich muss den Track neu bringen.'"

In jüngster Vergangenheit machte der Ex von Yeliz Koc (29) eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Zwischen ihm und seiner bekannten Familie soll nämlich der Haussegen schief hängen. Der Vater einer Tochter kapselt sich angeblich aufgrund seiner aktuellen Partnerin Laura Marie Geissler (24) von seinen Geschwistern und seiner Mutter ab.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht 2009 in Köln

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler im Juni 2022

ActionPress Natascha Ochsenknecht (2. v.l.) mit ihrer Familie bei der Launch-Party ihres Modelabels

