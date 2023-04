Konkurrenzkampf? So geht es bei den DSDS-Finalisten zu

So läuft es hinter den Kulissen. In der erfolgreichen Musikshow DSDS wird auch dieses Jahr nach dem deutschen Superstar gesucht. Vier Nachwuchstalente konnten sich beweisen und sangen sich in das große Finale der Castingshow: Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Sem Eisinger. Vor den Kameras scheinen sich die Sänger gut zu verstehen, doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Im Promiflash-Interview plaudern die Finalisten jetzt über die Stimmung kurz vor dem Ende der Show.

"Wir unterstützen uns extrem. Ich finde gerade jetzt ist dieser Konkurrenzkampf abgefallen und wir genießen es einfach nur noch in vollen Zügen", erzählt Monika offen. Finalist Lorent stimmt der Blondine zu: "Da besteht auch gar keine Konkurrenz oder so. Wir verstehen uns alle so gut." Die beiden blicken mit großer Freude auf die bevorstehende Liveshow und Monika stellt klar: "Wir gönnen es uns gegenseitig."

"Egal, wer da als Gewinner oder Gewinnerin rausgehen wird, wir freuen uns für die Person", macht auch Kandidat Kiyan deutlich. Für ihn seien die anderen DSDS-Teilnehmer zu einer Familie geworden und er sei glücklich, sie kennengelernt zu haben. Und auch Gesangstalent Sem plaudert aus: "Man unterstützt sich gegenseitig, man ist füreinander da und gibt sich gegenseitig Tipps. Es ist eine schöne Atmosphäre."

RTL / Stefan Gregorowius Monika Gajek, DSDS-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger bei DSDS

RTL Kiyan Yousefbeik bei DSDS 2023

