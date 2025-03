Nach DSDS-Aus: Kehrt Pietro Lombardi bald als Juror zurück?

Der Musiker Pietro Lombardi (32) ist seit Jahren ein fester Bestandteil der DSDS-Jury. Im November des vergangenen Jahres verabschiedete er sich dann jedoch überraschend als Juror. Zuvor machte der einstige Gewinner der Show mit einem Polizeieinsatz bei sich zu Hause Schlagzeilen. Nun wird er auf Instagram von einem Fan gefragt, ob er für die neue Staffel als Juror doch noch infrage kommen könnte, da RTL sich noch nicht offiziell zum neuen Cast geäußert hat. Durch Pietros Antwort wird klar, dass noch alle Optionen offen sind: "Ehrlicherweise habe ich auch noch keine offizielle Absage von RTL für DSDS bekommen."

Mit dem Team des Senders stehe der 32-Jährige immer noch im guten Austausch. Nach fünf Jahren als Juror fühlt sich die Crew um Dieter Bohlen (71) für Pietro schon fast wie eine kleine Familie an. Eine Rückkehr zu DSDS schließt Pietro also ganz und gar nicht aus. "Wir warten ab, was die Zukunft bringt. [...] Ich sag' mal so: 'Sag niemals nie'", betont er vielversprechend. "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und ich glaube, RTL und DSDS weiß, was sie von mir hatten und wenn man mich braucht."

Ob Pietro also doch Juror bei "DSDS" bleibt, ist noch offen. Eins ist aber sicher: Die Fans werden von Pietro weiterhin viel sehen können. "Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es gibt viele geile neue Projekte – vielleicht auch im Fernsehen, wer weiß", teasert der "Es tut schon wieder weh"-Interpret an. Schon in der Vergangenheit machte der Musiker verdächtige Andeutungen. Auf Instagram spielte der 32-Jährige sogar auf eine eigene Castingshow an.

