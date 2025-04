"Verunsichert": Ex-DSDS-Jurorin kritisiert Dieter Bohlen

Carolin Niemczyk (34), Sängerin der Band Glasperlenspiel und ehemalige Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), hat in einem Podcast erstmals über ihre Zeit in der Castingshow gesprochen – und teils deutliche Kritik an Dieter Bohlen (71) geäußert. In der aktuellen Folge des Podcasts "Unter Uns Gesagt" spricht sie über die Herausforderungen am Set, die vor allem durch einen bestimmten Kollegen, den sie allerdings nicht beim Namen nennt, erschwert worden seien. Moderatorin Janne Rust erkennt jedoch schnell, dass Carolin von Dieter spricht. Im Gespräch schildert die 34-Jährige, wie sie mit verletzenden Kommentaren zu kämpfen hatte und sich oft fehlenden Rückhalt gewünscht hätte.

Carolin erzählt weiter, dass sie sich eher als introvertierten Menschen sehe und in der damaligen Situation häufig mit mangelndem Selbstbewusstsein kämpfen musste. Insbesondere als Neuling in einer Show, in der sie zum ersten Mal über das Talent anderer entscheiden musste, habe sie sich teilweise überfordert gefühlt. Besonders schwierig sei das Arbeitsklima gewesen. Die Musikerin erklärt: "Von der Seite habe ich immer mal wieder gehört: 'Du kannst das nicht!'. Das hat mich total verunsichert." Enttäuscht sei sie vor allem, weil die Chemie mit den anderen Jury-Mitgliedern – Mousse T. (58) und Ella Endlich (40) – großartig gewesen sei. Durch die angespannten Verhältnisse innerhalb des Teams sei jedoch die Stimmung negativ geprägt worden und "eine richtig schöne Zeit" letztlich nicht möglich gewesen.

Dieter, der fast immer eine Sonnenbrille trägt, stand schon häufiger in der Kritik anderer DSDS-Kollegen. Zuletzt hatte die Rapperin Katja Krasavice (28) 2023 öffentlich gegen den Jury-Leiter ausgeteilt und ihm unter anderem einen Diss-Track gewidmet – Bohlen blieb jedoch gelassen und zeigte sich davon unbeeindruckt. Der Musiker polarisiert seit Jahrzehnten wie kaum ein anderer im deutschen Fernsehen. Seine offene und oft direkte Art hat ihm den Spitznamen "Pop-Titan" eingebracht, hat aber sicherlich auch immer wieder für Streitpotenzial gesorgt. Carolin hat nach ihrer Zeit bei DSDS inzwischen ihren Fokus wieder auf die Musik gelegt und scheint mit diesen Erlebnissen abgeschlossen zu haben.

Getty Images Carolin Niemczyk, Sängerin

