"Das Phantom der Oper"-Star Murray Melvin mit 90 verstorben

Ein trauriger Tag für die Film- und Theaterwelt. Murray Melvin durfte in seiner rund 60 Jahre langen Karriere so einige Erfolge feiern. Der britische Schauspieler ist vor allem für seine Rollen in den Filmadaptionen von "Das Phantom der Oper" und "Bitterer Honig" bekannt. Auch im Doctor Who Spin-off "Torchwood" spielte er mit. Nun ist Murray im Alter von 90 Jahren gestorben.

Das teilt der britische Kreativdirektor Kerry Kyriacos Michael nun via Twitter mit. "Mit großer Traurigkeit muss ich den Tod von Murray Melvin – Schauspieler, Regisseur und Theaterarchivar – bekannt geben", heißt es in seinem Statement. Murray sei im Dezember vergangenen Jahres gestürzt und habe sich davon nicht erholen können: "Er starb am Freitag, den 14. April, im Alter von 90 Jahren im St. Thomas' Hospital. Er war einer meiner engsten Freunde und wird vielen von uns, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, sehr fehlen."

Die Anteilnahme im Netz ist groß. "Eine absolute Legende", schreibt der britische Schauspieler Jimmy Akingbola. Ein Fan kommentiert traurig: "Das tut mir so leid. Er war eine wunderbare Präsenz in einigen der besten britischen Filme, die je gemacht wurden."

Twitter / 1KerryMIchael Murray Melvin, Schauspieler

Getty Images Rita Tushingham und Murray Melvin, 1962

Getty Images Murray Melvin und Lisi Tribble im März 2021

