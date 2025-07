Nessiontour verrät: Ist sie als "Princess Charming" zu nett?

Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28) sucht derzeit bei Princess Charming nach der großen Liebe. Nach der Ausstrahlung der ersten Episode der beliebten Datingshow nahm die Influencerin in einer Fragerunde auf Instagram Stellung zu einem Kommentar, der sie als "zu nett" für das Format bezeichnete. "Diesen Satz höre ich in letzter Zeit oft", verriet Nessi in ihrer Story. Sie stellte klar: "Seit wann ist nett sein ein Widerspruch dazu, Liebe zu suchen?"

Nessi legte nach, indem sie erklärte, dass "Princess Charming" für sie nicht bedeute, makellos oder unantastbar zu sein. Vielmehr gehe es darum, zu zeigen, dass jeder Mensch Liebe verdient – unabhängig von Charakterzügen oder vermeintlichen Erwartungen. "Seit wann ist es falsch, empathisch zu sein, ehrlich, weich oder sanft? Vielleicht ist das sogar genau das, was in solchen Formaten manchmal fehlt", erklärte sie weiter. Ihre Worte wurden von vielen ihrer Follower befürwortend aufgenommen, die die Echtheit und Offenheit der neuen "Princess Charming" zu schätzen scheinen.

Bereits in der ersten Folge der Show gewährte Nessi ihren Zuschauern sehr persönliche Einblicke. Offen sprach die Influencerin über die Trennung von ihrer Ehefrau Ina (29). Acht Jahre lang waren sie ein Paar, haben geheiratet und eine gemeinsame Tochter bekommen. Kurz vor der Geburt erlebten sie einen harten Schicksalsschlag: Ina erlitt einen schweren Schlaganfall und lag im Koma, während Nessi ihre Tochter zur Welt brachte. Rückblickend beschrieb die Content Creatorin, dass die Zeit sie als Team zusammengeschweißt habe – aber auf rein freundschaftlicher Ebene. "Wir haben gemerkt, wie stark wir sind, aber die Persönlichkeiten und Ziele sind immer weiter auseinandergegangen", gab sie ehrlich zu.

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin

AEDT Vanessa und Ina von Coupleontour im März 2024