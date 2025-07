Tom Cruise knockte Co-Star Rob Lowe versehentlich aus

Während der Dreharbeiten zum Kultfilm "Die Outsider" aus dem Jahr 1983 kam es zwischen den damals 18-jährigen Schauspielern Tom Cruise (63) und Rob Lowe (61) zu einem kuriosen Vorfall. In einem Hotelflur, in dem die jungen Darsteller untergebracht waren, trugen die beiden einen spontanen Boxkampf aus. Laut Rob geschah dies mit Schutzausrüstung wie Helmen und Zahnschützern, aber die beiden sollen dabei dennoch voller Energie zur Sache gegangen sein. Der Schauspieler berichtete in der Rich Eisen Show, dass er Tom während dieser Übung einmal "richtig gut getroffen" habe. Die Antwort des späteren Hollywood-Superstars war jedoch umso beeindruckender: Tom konterte derart hart, dass Rob am Boden landete und erst dort wieder zu sich kam.

Die sportliche Rivalität der beiden Nachwuchsdarsteller spielte sich vor dem Hintergrund der Dreharbeiten zu einem Film ab, der später zu einem Klassiker wurde. Inszeniert von Francis Ford Coppola (86) und basierend auf dem Jugendroman von Susan Eloise Hinton, erzählt "Die Outsider" die Geschichte zweier rivalisierender Jugendgangs in den 60er-Jahren. Für Rob war es die allererste Rolle seiner Karriere, während Tom seinen großen Durchbruch erst drei Jahre später mit Top Gun feiern sollte. Die intensiven Szenen des Films schienen auch hinter den Kulissen eine leidenschaftliche Atmosphäre unter den Schauspielern geschaffen zu haben. Die dreckigen Straßenkämpfe der "Greasers" und "Socs" auf der Leinwand wurden durch den unbändigen Ehrgeiz eines jungen Casts flankiert.

Tom hat in der Vergangenheit schon mehrmals bewiesen, dass er kein Risiko scheut, sei es am Filmset oder privat. Während der Dreharbeiten zu einem seiner späteren Kinoerfolge geriet der Schauspieler in eine lebensgefährliche Situation mit einer echten Waffe. Auch dieser Vorfall unterstreicht seinen Einsatzwillen und seine Bereitschaft, sich körperlich bis ans Limit zu fordern. Trotz seines beispiellosen Erfolgs hat er sich diese fast schon jugendliche Leidenschaft bewahrt, die einst im Hotelflur für ausgelassene Trainingskämpfe sorgte und ihm schließlich eine der illustren Karrieregeschichten Hollywoods bescheren sollte.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Rob Lowe

Getty Images Rob Lowe bei der Filmpremiere von "Super Troopers 2"

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023