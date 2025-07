Emotionales Video: Rebel Wilson trauert um ihre geliebte Oma

Rebel Wilson (45) trauert um den Verlust ihrer geliebten Großmutter Gar, die am Wochenende im Alter von 95 Jahren verstarb. In einem emotionalen Instagram-Post erinnerte die Schauspielerin an ihre Oma, die eine prägende Rolle in ihrem Leben spielte. "Sie war die beste Großmutter aller Zeiten", schrieb Rebel zu einem Video, das Bilder ihrer Großmutter, der Familie sowie ihrer Ehefrau Ramona Agruma zeigt. Weiter hieß es von Rebel: "Sie hat in ihrem Leben so viel ertragen und war immer so freundlich und lieb. Für mich ist sie eine Königin und ich trage mit Stolz ihren königlichen Namen Elizabeth. Ich liebe dich, Gar, und grüße meine ganze Familie in dieser traurigen Zeit."

Gar hatte selbst in ihren letzten Stunden an Rebel gedacht und war stolz auf ihre berühmte Enkelin. "Sie bewahrte ein Sammelalbum mit Zeitungsausschnitten über meine Karriere auf, weil sie so stolz war, und selbst gestern Abend erzählte sie den Sanitätern von mir, als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, und erzählte von ihrem herrlichen Urlaub auf der Queen Mary, den ich ihr geschenkt hatte, als ich in Hollywood groß rauskam", erklärte Rebel. Besonders froh ist die Schauspielerin, dass ihre Großmutter im vergangenen Dezember noch bei ihrer zweiten Hochzeit mit Ramona anwesend sein konnte. Diese fand in Rebels Heimat Australien statt, wobei ihre Schwester Liberty die Zeremonie leitete. Das bedeutete der Familie und ihrer Großmutter, die damit einen besonderen Moment miterleben durfte, sehr viel.

Trotz ihrer Stärke ist das Jahr 2025 bisher eine Herausforderung für die Schauspielerin. Erst vor wenigen Monaten musste die Schauspielerin den Tod ihres Großvaters beklagen, der im Alter von 97 Jahren gestorben war. Zudem erlitt Rebel selbst kürzlich bei Dreharbeiten eine Verletzung. Rebel war bei einer Actionszene am Set ihres neuen Films "Bride Hard" durch eine Waffe verletzt worden. Trotz all der Herausforderungen bleibt die Schauspielerin sichtbar stark und teilt offen ihre Gedanken mit ihrer Community, die ihr in diesen schweren Momenten Trost spenden möchte.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Großmutter Gar

Instagram / rebelwilson Kinderfoto von Rebel Wilson und ihrer Großmutter Gar

