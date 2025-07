Dua Lipa und Tom Cruise feiern die Oasis-Reunion in London

Oasis feierte am Wochenende ihre triumphale Rückkehr nach London und hatte dabei prominente Unterstützung im Publikum. Sängerin Dua Lipa (29) wurde mit ihrem frisch verlobten Partner Callum Turner (35) gesichtet. Das Paar genoss den Abend sichtlich, wie ein Video auf Instagram, gepostet von Anais Gallagher (25), Noels Tochter, zeigt. Die beiden waren eng aneinandergeschmiegt und sangen den Song "Don't Look Back In Anger" mit. Unter den 90.000 Fans im Wembley-Stadion war auch Schauspieler Tom Cruise (63), der das Konzert laut Insidern mit der Schauspielerin Ana de Armas (37) besuchte.

Die Gerüchte über Toms neue Liebe zu Ana halten sich seit Februar hartnäckig, und bei diesem Event schien das Hollywood-Paar seine Zweisamkeit inmitten der Menge zu genießen. Tom, der seine prominenten Kontakte genutzt haben soll, um ganze 20 Tickets für sich und seine Freunde zu organisieren, ließ es sich nicht nehmen, mit Ana abseits der VIP-Bereiche ganz nah bei den Fans zu sein. Entdeckt wurde er unter anderem in einem kurzen Video von Rapper Goldie, in dem er und Ana im Hintergrund zu sehen waren. Die Stars vereinte aber vor allem eins: ihre Begeisterung für die Rückkehr der Britpop-Ikonen.

Für Tom Cruise dürfte das Konzert ein weiterer Höhepunkt in einer Reihe eindrucksvoller Erlebnisse gewesen sein. Der Schauspieler ist bekannt dafür, auch abseits der Leinwand spektakuläre Momente zu schaffen. Ob bei Premieren, am Set oder wie hier bei einem Konzertbesuch – Tom bleibt stets im Rampenlicht. Während er Anfang des Monats mit Ana in Menorca gesichtet wurde, zeigte der Hollywoodstar auch beim Konzert, dass er das Leben zu genießen weiß. Und Dua? Sie strahlt nicht nur beruflich, sondern auch privat an der Seite von Callum Turner, während die Zusammenarbeit der einst zerstrittenen Gallagher-Brüder bei Oasis-Melodien eine Welle der Nostalgie auslöst.

Getty Images Dua Lipa, Oktober 2024

Instagram / mrgoldie Tom Cruise mit seiner Begleitung im Hintergrund

Instagram / gallagher_anais Dua Lipa und Callum Turner beim Oasis-Konzert, Juli 2025