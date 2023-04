Alles zu viel? Verena Kerth klappt auf Mallorca zusammen

Ist Verena Kerth (41) doch mit dem ganzen Drama um ihren Verlobten Marc Terenzi (44) überfordert? Berichten zufolge soll die Staatsanwaltschaft gegen den Sänger ermitteln, da ihn seine Ex-Freundin beschuldigt, ihre minderjährige Tochter belästigt zu haben. Bisher wurde noch kein Urteil gefällt. Marc und Verena befinden sich gerade auf Mallorca, wo es ein Wechselbad der Gefühle gibt – manchmal weint die Dschungelcamp-Teilnehmerin und manchmal strahlt sie. Nun brach Verena zusammen und musste medizinisch versorgt werden!

Wie Bild berichtete, waren die Verliebten am Wochenende für ein Fashion-Event auf Mallorca gebucht worden. Während Marc ein kleines Konzert geben sollte, sollte Verena die Veranstaltung moderieren. Komplett fertig gemacht und gestylt kam die Blondine bei der Eventlocation an. Dort soll sie dann zusammengebrochen sein. Nach dem Kollaps wurde sie medizinisch versorgt und nahm an der Show nur als Zuschauerin teil. Christian Klumpp führte schließlich allein als Moderator durch den Abend.

Trotz der ständigen Zoffgerüchte hält die Journalistin zu ihrem Marc. Doch die Fans sind sich unsicher, ob die Hochzeit der beiden überhaupt stattfinden wird. Nachdem das Paar mit blauen Augen gesichtet worden war, Verena geweint hatte und die Klage gegen den ehemaligen Dschungelkönig vorliegt, wird darüber wild spekuliert.

Marc Terenzi und Verena Kerth

Marc Terenzi und Verena Kerth

Marc Terenzi und Verena Kerth im Jahr 2023

