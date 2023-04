Shawn Mendes und Camila Cabello flirten die ganze Nacht!

Als hätten sie sich nie getrennt! Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) waren von Fans lange als eines der Promi-Traumpaare bezeichnet worden. Im November 2021 folgte dann jedoch der Schock: Die beiden Musiker beendeten ihre Beziehung nach zwei gemeinsamen Jahren. Während des diesjährigen Coachella Festivals wurden der Hottie und die Schönheit wieder zusammen gesehen – knutschend! Angeblich sollen Shawn und Camilla die ganze Nacht zusammen verbracht haben!

Ein Augenzeuge will das einstige Paar gesehen haben, wie sie die ganze Nacht miteinander geflirtet hätten, wie Us Weekly berichtet. "Camila schmiegte ihr Gesicht an Shawns Schultern und sie sahen aus wie ein Paar", meint der Insider. Während des letzten Songs von Burna Boy hätten sie dann geknutscht. "Sie wurden von Bodyguards flankiert […] und blieben die ganze Nacht zusammen", meint die Quelle.

Als die beiden ihre Beziehung beendeten hatten, hatte Shawn seinen Fans in Instagram-Story davon berichtet: "Wir haben uns dazu entschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden", hatte er damals geschrieben. "Wir haben unsere Partnerschaft als beste Freunde begonnen und werden es auch weiterhin sein", versicherte er damals. Ob jetzt die Gefühle wieder hochgekocht sind?

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards, 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

