Taylor Swift meldet sich nach der Trennung auf Social Media

Taylor Swift (33) ist für ihre Fans da! Den Gerüchten zufolge sollen sich die Erfolgssängerin und ihr Partner Joe Alwyn (32) nach rund sechs gemeinsamen Jahren getrennt haben. Die beiden haben sich dazu allerdings bisher nicht öffentlich geäußert. Die "Anti-Hero"-Interpretin lässt sich wohl vom Trubel um ihr Privatleben nicht aufhalten und rockt weiterhin mit ihrer "The Eras Tour" die großen Bühnen. Jetzt meldete sich Taylor nach der augenscheinlichen Trennung von Joe erstmalig in den sozialen Medien!

"Ich bin immer noch ganz aufgeregt nach den drei Shows in Tampa!", schrieb der Superstar auf Instagram, nachdem er seine drei Auftritte in Florida beendet hatte. "Danke an das unvergesslich epische Publikum und an Aaron Dessner, dass er gekommen ist, um zweimal mit mir zu spielen, davon haben wir schon so lange geträumt!", bedankt sich die Blondine. Taylor sei so dankbar für all die Erinnerungen, die sie auf ihrer Tour machen könne.

Der Ruhm der Sängerin soll eine entscheidende Rolle bei dem Beziehungsaus gespielt haben, wie ein Insider Us Weekly berichtet hatte. Joe sei sehr schüchtern und möge es nicht so viel Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit zu bekommen. "Die Unterschiede in ihren Persönlichkeiten sind nach den gemeinsamen Jahren nicht mehr so leicht zu ignorieren", erklärte der Informant. Das Paar habe sich auseinandergelebt.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de