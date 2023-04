Vor Trennung: Taylor Swift und Joe kauften Haus in London

Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) hatten offenbar große Pläne. Vor wenigen Wochen kam das Gerücht in Umlauf, dass sich die Sängerin und der Schauspieler nach rund sechs Jahren Beziehung getrennt haben. Bislang bestätigten beide das noch nicht. Einige Monate vorher schien jedenfalls noch alles in Ordnung gewesen zu sein: Taylor und Joe haben ein Haus in London gekauft!

Das hat nun The Sun herausgefunden. Demnach sollen sie eine Villa im Norden Londons im Wert von rund 9,3 Millionen Euro angefragt haben. Im Oktober soll ein Angebot für das riesige Anwesen eingegangen sein – zur gleichen Zeit als Taylor bei einem Konzert von Bon Iver in London aufgetreten war. Im November wurde das Angebot dann angenommen. Bislang seien die beiden allerdings noch nicht eingezogen – Grundbucheinträge verraten, dass es noch nicht fertiggestellt ist.

Laut einer Quelle wussten die Nachbarn davon, dass Taylor und der gebürtige Londoner die Luxus-Villa mit sieben Schlafzimmern und einem Weinkeller kaufen wollten. Allerdings hat keiner die beiden dabei gesehen, wie sie sich die Immobilie angeschaut haben.

Instagram / taylorswift Taylor Swift im Mai 2020

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Instagram / joe.alwyn Joe Alwyn im April 2019

