Viertes Baby war "kein Problem" für Blake Lively und Ryan

Wird es leichter? Im Januar wurden Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) zum vierten Mal Eltern. Ihre Kinder Betty, Inez und James durften sich über eine kleine Schwester freuen – mit Details wie dem Namen der Kleinen halten sich die Schauspieler aber noch zurück. Den ersten Ausflug hat die Tochter des Traumpaares allerdings bereits hinter sich. Aber wie ist das Leben für Blake und Ryan mit vier Kindern?

Ryan verriet, dass die Geburt von Baby Nummer vier mit Blake nicht so herausfordernd war, wie beim Kind davor. "Von zwei auf drei Kinder war ein großer Sprung", sagte der 46-Jährige gegenüber ET Canada. "Drei auf vier weniger. Ich kann nicht für meine Frau sprechen, aber es ist nur das, was ich beobachtet habe. Aber wir lieben es. Wissen Sie, wir wären Idioten, wenn wir es nicht lieben würden."

Er und Lively hätten sich immer eine große Familie gewünscht, da sie beide mit vielen Geschwistern aufgewachsen sind. "Ich habe drei Geschwister, Blake hat vier", erzählte der "Deadpool"-Star. "Wir sind beide die Jüngsten", fügte er hinzu.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im Mai 2017

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2018

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively

