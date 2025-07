Blake Livelys Klage gegen PR-Strategen scheitert vorerst

Die Fehde der It Ends With Us-Stars nimmt kein Ende: Blake Lively (37), die auf weitere Befragungen im vertraulichen Umfeld setzen will, erlebt einen Rückschlag in ihrem Rechtsstreit gegen Justin Baldoni (41). Der Vorwurf: Der Regisseur des Films soll eine Schmutzkampagne gegen die Schauspielerin orchestriert haben, nachdem sie sexuelle Belästigung am Set angeprangert hatte. Jed Wallace, PR-Experte und vermeintlicher Mitbeteiligter, wurde jetzt von der Klage ausgeschlossen. Laut Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, entschied ein Gericht in New York, dass es keine Zuständigkeit für Jed gibt, da dieser in Texas ansässig ist. Daher könne er "nicht gezwungen werden, sich in New York gegen diese Klage zu verteidigen". Blake hat nun bis Ende des Monats Zeit, die Klage in einem anderen Bundesstaat neu einzureichen.

Die Gossip Girl-Ikone, die noch heute bei ihren Fans mit extravaganten Outfits punktet, wirft dem PR-Strategen vor, mit seiner Firma "Street Relations" eine digitale Schmierenkampagne gegen sie geführt zu haben – angeblich im Auftrag von Justins Team. Jed soll dabei unter anderem gezielt soziale Medien genutzt haben, um negative Inhalte über Blake zu verbreiten und Gerüchte zu streuen. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und reagiert indes mit einer eigenen Klage wegen Verleumdung gegen Blake. Dennoch zeigt sich Blake kämpferisch: Ihre Sprecher betonten, dass die Entscheidung des Gerichts nichts über den Wahrheitsgehalt ihrer Anschuldigungen aussage, sondern lediglich auf verfahrenstechnischen Gründen beruhe. "Wir prüfen derzeit unsere zahlreichen Optionen, um Herrn Wallace für seine zentrale Rolle in der Verleumdungskampagne zur Rechenschaft zu ziehen", hieß es im Gespräch mit dem Magazin.

Diese turbulente Zeit meistert die Schauspielerin nicht allein. An ihrer Seite steht ihr Ehemann Ryan Reynolds (48). Insider berichten, dass das Paar mit den vier gemeinsamen Kindern ein starkes Team bildet und sich gegenseitig unterstützt – so auch in stürmischen Zeiten wie diesen. Blake selbst gilt beruflich wie privat als resolut und familiensinnig – Attribute, die ihr nun in der Auseinandersetzung mit Justin und Jed zugutekommen könnten. Trotzdem dürfte dieser Rechtsstreit weder für sie noch für ihr Umfeld leicht sein – vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Schlammschlacht vor Gericht bereits seit Dezember 2024 ausgetragen wird. Erst Ende Juni wurde die Klage des "Jane the Virgin"-Stars gegen das Ehepaar abgewiesen, was Justins Anwalt laut TMZ dazu veranlasste, auf neue rechtliche Schritte zu setzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively im April 2025

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler