Blake Lively und Ryan Reynolds erstmals mit Baby unterwegs!

Die ersten Bilder mit ihrem neuen Familienmitglied! Im Januar hatten Blake Lively (35) und Ryan Reynolds (46) ihr viertes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Ihre Kinder Betty, Inez und James durften sich über eine Schwester freuen – mit Details wie dem Namen der Kleinen halten sich die Schauspieler aber noch zurück. Nun wagten sie erstmals den Schritt in die Öffentlichkeit: Blake und Ryan zeigen ihr Baby bei einem Ausflug!

Auf neuen Bildern, die Mirror vorliegen, besucht die Familie das Wrexham-Stadion in Wales. Stolz hält der "Deadpool"-Star sein Baby im Arm, das ganz dick in einem Overall mit Mütze eingekuschelt ist. Blake hingegen zückt ihr Smartphone und schießt einige Erinnerungsfotos der Familie in dem Fußballstadion.

Bislang äußerten sich die beiden nur spärlich zu ihrem neuen Nachwuchs. Fans sind sich aber schon sicher, wie die kleine Tochter von Blake und Ryan heißt! Denn ihre gute Freundin Taylor Swift (33) verriet in der Vergangenheit in ihren Songs schon die Namen von den anderen drei Kids. In ihrem neuen Lied "You're On Your Own Kid" singt sie nun von dem Namen Daisy May – ob die Kleine so heißen könnte?

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai 2018

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

