"Baywatch"-Star David Charvet soll Ex-Freundin bedroht haben

Strafanzeige gegen David Charvet (50)! Den meisten Zuschauern wird er wohl immer in seiner Rolle als Matt Brody in der Kultserie Baywatch in Erinnerung bleiben. Der Schauspieler hatte sich in drei Staffeln zum Frauenschwarm gemausert, bis er sich 1995 vom Set verabschiedete. Doch sein Verhalten gegenüber Frauen scheint nicht besonders anständig zu sein: David soll seine Ex-Freundin Katie Boskovich bedroht haben!

Wie TMZ berichtet, habe sich das ehemalige Paar erst kürzlich getrennt, sich jedoch letzte Woche noch einmal getroffen. Dabei sollen sie in eine hitzige Diskussion geraten sein, in der sie sich über den Lebensstil des jeweils anderen stritten. An einem Punkt des Streits habe David der "The Mentalist"-Darstellerin gedroht. "Das wird nicht gut für dich ausgehen", soll der Schauspieler seine Ex gewarnt haben.

Die Drohung habe Katie stark verängstigt, weshalb sie Strafanzeige gegen David erstattete. Laut TMZ-Insidern wird die Sache wahrscheinlich bei der Staatsanwaltschaft landen, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind. Erst dann soll entschieden werden, ob ein Verfahren eingeleitet wird oder nicht.

Getty Images David Charvet, 2019

Getty Images David Charvet, 2016 in New York City

Getty Images Brooke Burke, David Charvet und ihre Kinder, 2017

