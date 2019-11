Was ist aus den sexy Publikumslieblingen von früher geworden? Baywatch startete vor 30 Jahren und begeisterte das Fernsehpublikum. Die Rettungsschwimmer versuchten Folge für Folge Leben zu retten und schlugen sich zusätzlich mit alltäglichen Problemen rum. Doch neben der Storyline war auch der Anblick der Darsteller in ihren knappen Arbeitsklamotten nicht zu verachten. Aber wie sehen die hotten TV-Lebensretter eigentlich heute aus?

David Hasselhoff (67)

Der 67-Jährige ist als Mitch Buchannon wohl das bekannteste Gesicht des US-Formats. Er verkörperte aber nicht nur die Hauptrolle, sondern agierte später auch als Produzent. Im Anschluss hatte er noch zahlreiche Auftritte in anderen Serien und Filmen und produzierte auch Musik. Sein Lied "Looking for Freedom" ist noch heute weltweit erfolgreich.

David Charvet (47)

Der gebürtige Franzose stand von 1992 bis 1995 mit der Rettungsboje in der Hand am TV-Strand. Im Anschluss war er noch in Filmen wie "Verschollen in der weißen Hölle" und "Prince Charming" zu sehen – widmet sich aber vermehrt seiner Musikkarriere.

David Chokachi (51)

David Charvet wurde nach seinem Ausstieg von David Chokachi ersetzt, der in die Rolle des Cody Madison schlüpfte. Der heute 51-Jährige konnte sich auch im Anschluss immer mal wieder Rollen in Filmen ergattern.

Michael Bergin (50)

Der US-Amerikaner verkörperte für 88 Episoden J.D. Darius, scheffelte nebenher aber auch durch heiß begehrte Modeljobs für Calvin Klein oder Giorgio Armani ordentlich Geld. In den 90er-Jahren lernte er Carolyn Bessette-Kennedy kennen, die spätere Ehefrau von John F. Kennedy, Jr.! Nach eigenen Aussagen hatte er mit der Pressesprecherin eine Affäre, ehe sie und ihr Mann bei einem Flugzeugabsturz 1999 ums Leben kamen.

Kelly Slater (47)

Der Profisurfer spielte für eine Staffel mit, widmete sich aber größtenteils seiner Sportkarriere. Zudem war er durch sein Liebesleben in die Medien gelangt: Der Frauenschwarm war sowohl mit Co-Star Pamela Anderson (52), als auch mit Topmodel Gisele Bündchen (39) liiert. Über die Jahre hat sich der Schauspieler von seinem Wuschelkopf getrennt und setzt nun auf Glatze.

Parker Stevenson (67)

Das TV-Gesicht trabte in den ersten beiden Staffeln als Craig Pomeroy auf der Suche nach Ertrinkenden unter der Sonne am Meer entlang. Dem deutschen Publikum wurde der 67-Jährige auch durch seine Rolle in der Miniserie "Fackeln im Sturm" bekannt. Aktuell flimmert er als Louis Osmond in der Netflix-Produktion "Greenhouse Academy" über die heimischen Bildschirme.

Billy Warlock (58)

Billy trug als Eddie Kramer in den ersten beiden Staffeln die rote Badehose. Danach spielte er vor allem in US-amerikanischen Seifenopern wie "Zeit der Sehnsucht" und "Schatten der Leidenschaft" mit. Seit 2006 ist er in zweiter Ehe mit Julie Pinson verheiratet.

Jaason Simmons (49)

Auch für den Australier wurde "Baywatch" zum Sprungbrett. Nach drei Jahren am Drehset schaffte er es in weitere Formate und stand zum Beispiel für "Sharknado" zusammen mit Ian Ziering und Tara Reid (43) vor der Kamera.

Jason Momoa (40)

Der gebürtige Hawaiianer gehört neben Hasselhoff zu den Promis, die es nach Absetzen der Show wohl am weitesten gebracht haben. Äußerlich hat sich das Model sehr verändert. Sein bubihaftes Aussehen ist einer wilden Zottelmähne und einem stattlichen Bart gewichen. Mit seinen Rollen in "Frontier" und "Aquaman" konnte der Familienvater schon immense Erfolge einheimsen.

