Nach Festnahme: Jonathan Majors wird aus Projekten verbannt

Er verliert immer mehr. Jonathan Majors (33) flimmert derzeit in "Creed III" über die internationalen Kinoleinwände. Abseits der Filmwelt wurde der Schauspieler vor einem Monat verhaftet – der US-Amerikaner habe Medien zufolge seine Freundin gewaltsam angegriffen und gewürgt. Sein Management und eine PR-Firma sollen die Zusammenarbeit mit ihm daraufhin beendet haben. Auch von der MET-Gala wurde der 33-Jährige wieder ausgeladen. Der Vorfall hat aber noch weitere Folgen für den Schauspieler.

Seine ganze Karriere steht laut Deadline auf dem Spiel: Jonathan wurde aus einer Reihe von Projekten gestrichen, darunter die Verfilmung des Walter Mosley-Romans "The Man in My Basement" von Protagonist Pictures. Außerdem verpasst er eine Werbekampagne für das MLB-Team der Texas Rangers sowie ein unangekündigtes Otis Redding-Biopic der Fifth Season, für das der Emmy-nominierte Schauspieler im Gespräch war.

Auch der Anwalt des Schauspielers äußerte sich bereits zu dem Vorfall – und behauptete, dass sein Mandant "absolut unschuldig" sei: "Wir sind dabei, Beweise zu sammeln und dem Staatsanwalt vorzulegen." Er erwarte, dass die Anklage fallen gelassen wird.

Jonathan Majors, März 2023

Jonathan Majors, März 2023

Jonathan Majors, Schauspieler

