"Absolut unschuldig": Jonathan Majors' Anwalt äußert sich

Was ist an den Anschuldigungen dran? Jonathan Majors (33) ist ein weltweit bekannter Schauspieler: So begeistert er aktuell an der Seite von Michael B. Jordan (36) in dem Streifen "Creed III". Doch vor Kurzem machten üble Schlagzeilen die Runde: Der Hollywoodstar wurde nämlich verhaftet! Angeblich soll der "Devotion"-Star eine Frau angegriffen haben. Jetzt äußerte sich erstmals Jonathans Anwalt zu den Anschuldigungen.

Das berichtet jetzt People: Gegenüber dem Medium behauptet der Anwalt des 33-Jährigen nämlich, dass Jonathan "absolut unschuldig" sei! "Wir sind dabei, schnell Beweise zu sammeln und dem Staatsanwalt vorzulegen, in der Erwartung, dass alle Anklagen in Kürze fallen gelassen werden", erklärt der Jurist und fügt außerdem hinzu: "Zu diesen Beweisen gehören Videoaufnahmen aus dem Fahrzeug, in dem der Vorfall stattfand, Zeugenaussagen des Fahrers und anderer Personen, die den Vorfall gesehen und gehört haben, und vor allem zwei schriftliche Erklärungen der Frau, in denen sie die Vorwürfe widerruft."

Bereits am Samstag teilte das NYPD gegenüber dem Medium ein Statement: "Das Opfer informierte die Polizei, dass es angegriffen wurde. Die Beamten nahmen den 33-jährigen Mann ohne Zwischenfälle in Gewahrsam. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen an Kopf und Hals und wurde in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht." Auch Jonathans Sprecher äußerte sich zeitgleich: "Er hat nichts Falsches getan. Wir freuen uns darauf, seinen Namen reinzuwaschen und die Sache aufzuklären."

Getty Images Jonathan Majors und Michael B. Jordan im März 2023

Getty Images Jonathan Majors im März 2023

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

