Frischer Wind: Das ist der vierte "Masked Singer"-Rategast

Sie wird das The Masked Singer-Rateteam aufmischen! Woche für Woche versuchen Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (49) mit einem wechselnden Gast, die Stimmen hinter den Masken zu erraten. In der vergangenen Folge saß zum wiederholten Male Carolin Kebekus (42) im Panel – und gab auch einige sinnvolle oder weniger sinnvolle Tipps ab. In der vierten Folge wird jetzt mal ein ganz neues Gesicht am Ratepult sitzen!

Auf Instagram gab die Sendung wie immer den Gast der nächsten Folge bekannt: Diesmal wird Beatrice Egli (34) ihr Rateglück versuchen! "Mit Stimmen kennt sie sich definitiv aus!", teasert die Show die Schlagersängerin an. Dass sie jetzt bei "The Masked Singer" miträt, ist aber auch ein weiterer Tipp für die Gesichter hinter den Masken: Viele Fans vermuteten Beatrice nämlich im Kostüm des Igels.

Während sich die Zuschauer in der vergangenen Folge noch ein neues Gesicht anstatt Carolin in der Show gewünscht hatten, sind sie jetzt ganz begeistert von Beatrice. "Das ist doch toll. Endlich mal jemand Neues. Und sympathisch ist sie auch", freute sich ein User. "Oh, wie schön erfrischend" und "Endlich mal eine Sympathische und Kompetente im Rateteam", stimmen ihm weitere zu.

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Igel 2023

Getty Images Beatrice Egli im Oktober 2022 in Leipzig

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

