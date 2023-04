Show drei: Eine alte Bekannte im "Masked Singer"-Rateteam

Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (49) bekommen Unterstützung von einer alten Bekannten! Aktuell versuchen die zwei als fester Bestandteil des The Masked Singer-Rateteams, die Promis hinter den Masken zu erraten. In der vergangenen Show musste Daniel Boschmann (42) vor den beiden und Rick Kavanian (52) sein Waschbär-Kostüm ausziehen. In Show drei nimmt nun ein alter Hase als Rategast Platz.

Auf Instagram wurde nun bekannt gegeben, wer in Show drei mitraten wird: Carolin Kebekus (42) versucht ihr Glück! Die Komikerin hat bereits einige Erfahrung mit der Show. Sie saß schon mehrere Male im Rateteam und gab den ein oder anderen wichtigen Tipp zur Identität hinter der Maske. Doch dass Caro im Ratepanel sitzt, ist für einige dennoch eine große Überraschung – zahlreiche Fans vermuteten sie hinter dem Toast-Kostüm.

Doch die Reaktionen der Fans auf die Verkündung waren gemischt – viele finden die Wahl langweilig. "Da dachte ich, jetzt haben sie es endlich mal hinbekommen, dass man neue Gäste einlädt", "Dann brauche ich Samstag nicht schauen. Warum immer dieselben Gäste?" und "Nicht schon wieder bitte" waren einige der enttäuschten Kommentare. "Mit Caro macht es noch mehr Spaß und sie hat eine richtig gute Spürnase", schwärmte allerdings die Gegenseite.

Getty Images Carolin Kebekus am "The Masked Singer"-Pult im Oktober 2022

ProSieben / Willi Weber Der Toast bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

