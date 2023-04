Hugh Bonneville ist Moderator bei Charles' Krönungskonzert!

König Charles (74) hat sich jemand ganz Besonderes herausgesucht. Am 6. Mai wird Queen Elizabeths (✝96) ältester Sohn zum Monarchen von Großbritannien gekrönt. Im Zuge dessen wird ein Tag danach ein großes Konzert stattfinden, zu dem einige prominente Gesichter erscheinen werden: So werden unter anderem Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) auf Schloss Windsor singen. Nun steht auch der Moderator für das Event fest: Das Krönungskonzert von Charles wird von Hugh Bonneville (59) moderiert!

Wie People berichtete, steht jetzt endlich fest, wer das Publikum durch den Abend führen wird: niemand Geringeres als der "Downtown Abbey"-Star Hugh! "Ich freue mich sehr, an dieser einzigartigen Veranstaltung teilzunehmen, bei der zu Ehren der Krönung Seiner Majestät das Beste an musikalischer Unterhaltung geboten wird", schwärmte der 59-Jährige gegenüber BBC und kündigte an: "In echter britischer Manier wird es ein unvergesslicher Abend werden, egal ob es regnet oder die Sonne scheint."

Aber warum genau haben sich Königin Camilla (75) und Charles für Hugh entschieden? Der Grund ist eine Verbindung zwischen dem Schauspieler und der verstorbenen Queen Elizabeth: Der Brite spielt in den "Paddington Bär"-Filmen mit, während die einstige Monarchin in einem Comedy-Sketch mit dem Bären zu sehen war.

Getty Images König Charles in Hamburg 2023

Getty Images Schauspieler Hugh Bonneville im September 2019

Getty Images Die Queen im Mai 2022 in London

