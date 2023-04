Julian Claßen wird 30: So crazy war sein vergangenes Jahr!

Julian Claßen (30) blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück! Fast neun Jahre ist es her, dass der Webvideoproduzent seinen YouTube-Kanal gegründet hatte – seitdem gehört er zu den erfolgreichsten Content Creatoren überhaupt. Jetzt feiert der Influencer ein besonderes Jubiläum: Julian wird 30 Jahre alt. Ob sein neues Lebensjahr genauso abenteuerlich wird wie das vergangene? Das hatte es nämlich so richtig in sich...

Julian feiert am 21. April seinen 30. Geburtstag – und kann an diesem besonderen Tag vermutlich selbst kaum fassen, was im vergangenen Jahr alles so passiert ist. Nachdem er seinen 29. Geburtstag noch mit seiner Ex Bibi Claßen (30) gefeiert hatte, machten die beiden ihre Trennung nur kurz danach öffentlich. Julian sollte aber nicht lange alleine bleiben: Ein paar Monate später verliebte er sich in seine neue Freundin Tanja Makarić (26).

Mit Tanja gibt es nicht nur eine neue Frau an Julians Seite, sondern offenbar auch ein paar Veränderungen in seinem Leben. Unter anderem hat sich das Paar zusammen ein Haus gekauft und wird dort schon bald gemeinsam einziehen.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

