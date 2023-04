Klären Prinz Harry und Prinz William Streit während Krönung?

In wenigen Tagen ist es so weit! König Charles III. (74) wird am 6. Mai offiziell zum Oberhaupt Großbritanniens gekrönt. Dieser Anlass birgt wohl gleich doppelten Grund zu Freude: Sein Sohn Prinz Harry (38) gab vor rund einer Woche bekannt, dass er an den Feierlichkeiten teilnehmen wird – trotz aller familiären Streitigkeiten. Besonders zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (40) besteht Klärungsbedarf. Doch werden Harry und William ihre Reibereien während der Krönungszeremonie klären?

"Ich glaube nicht, dass man die Krönung und ein großes Gespräch miteinander verbinden kann", spekulierte ein Insider gegenüber People. "Die Dinge sind zu angespannt", meinte die Quelle außerdem. Harrys Teilnahme an den Festlichkeiten werde wenig dazu beitragen, die Spannungen zwischen ihm und William abzubauen.

Laut Harry hatte die Auseinandersetzung begonnen, nachdem der Thronfolger Herzogin Meghan (41) als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnet hätte. Das soll, so schreibt der jüngere Sohn des Königs in seinen Memoiren "Reserve", zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den royalen Brüder geführt haben.

Anzeige

Getty Images König Charles III.

Anzeige

Getty Images Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de