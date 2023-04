Offiziell: Prinz Harry kommt zu König Charles' Krönung!

Nun steht es also fest! Seit dem Ableben der Queen Elizabeth (✝96) im vergangenen Dezember sitzt ihr Sohn König Charles (74) auf dem britischen Thron. Seine Regentschaft war bisher bereits von so einigen Skandalen geprägt. Insbesondere Prinz Harry (38) sorgte mit seinen Enthüllungen für extrem viel Wirbel. Deshalb wurde auch viel darüber spekuliert, ob der royale Rotschopf überhaupt zur Krönung seines Vaters erscheinen wird. Nun wurde bestätigt: Prinz Harry wird an der Zeremonie teilnehmen.

Der Buckinghampalast verkündete nun, dass der in Ungnade gefallene Prinz am 6. Mai zu den Feierlichkeiten erscheinen wird. Der Herzog von Sussex wird allerdings offenbar ohne seine Frau Meghan (41) nach Großbritannien reisen. Die Herzogin wird anscheinend in ihrer Heimat Kalifornien bei den zwei Kindern Archie (3) und Lilibet (1) bleiben.

Wie wird das Erscheinen des 38-Jährigen wohl aufgefasst? "Einerseits ist es sehr wahrscheinlich, dass die britische Öffentlichkeit sie ausbuht, wenn sie die Einladung annehmen", hatte die Royal-Expertin Hilary Fordwich gegenüber The Sun zuletzt vermutet. Doch eine Absage wäre ihrer Meinung nach ebenso auf Unmut gestoßen.

