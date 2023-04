Taylor Swift genießt Freiheit nach Trennung von Joe Alwyn!

Wie geht es Taylor Swift (33) nach der Trennung von ihrem Partner Joe Alwyn (32)? Vergangene Woche hatten traurige Nachrichten für die Fans der Sängerin die Runde gemacht. Nach rund sechs Jahren Beziehung gehen die "Lovers"-Interpretin und der Schauspieler getrennte Wege. Doch wie geht die Musikerin eigentlich mit dem Liebes-Aus um? Ein Insider plaudert jetzt aus, wie es Taylor nach der Trennung geht.

"Taylor geht sehr gut mit der Trennung um und sie blickt optimistisch in ihre Zukunft", verrät die Quelle im Interview mit Us Weekly. Die Blondine glaube daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Nun genieße Taylor erst einmal ihre Freiheit, müsse sich aber dennoch an ihr neues Leben als Single gewöhnen. "Sie datet derzeit niemanden und sie denkt auch nicht darüber nach, in naher Zukunft eine neue Beziehung einzugehen", teilt der Insider ebenfalls mit.

Doch wie kam es überhaupt zu der überraschenden Trennung? Wie eine Quelle gegenüber People vor wenigen Wochen verraten hatte, seien die 33-Jährige und der gebürtige Brite einfach zu verschieden gewesen. Zudem habe Taylors Ruhm auch eine Rolle gespielt. "Joe hatte mit Taylors Bekanntheitsgrad und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu kämpfen", hatte der Informant erklärt.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im November 2022

Anzeige

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de