Foto von Joe Alwyn: Co-Star bekommt Hate von Swifties ab

Diese Trennung geht vielen nahe! Vor wenigen Tagen machten die Neuigkeiten die Runde, dass sich Taylor Swift (33) und Joe Alwyn (32) nach rund sechs Jahren Beziehung getrennt haben. Viele Fans der Sängerin waren davon total überrascht und können es gar nicht glauben. Nun gehen sie sogar auf die Barrikaden: Als eine Schauspielkollegin ein Bild von Joe postet, rasten Taylors Fans total aus!

Derzeit dreht Joe den Film "The Brutalist", in dem unter anderem auch Adrien Brody (50) und Guy Pearce (55) mitspielen. Auch Emma Laird (24) ist Teil des Casts und teilte nun auf Instagram einige Fotos von den letzten Wochen mit ihren Co-Stars. Darunter ist auch ein Bild von Joe auf einem Scooter. Viele Fans von Taylor hinterließen daraufhin fiese Kommentare und warfen Emma vor, das Foto mit böser Absicht gepostet zu haben. Andere glauben sogar, dass zwischen ihr und Joe etwas läuft! "Lady, ich hoffe, du bist nicht stolz darauf, die andere Frau eines langweiligen, armen Mannes zu sein", kommentierte ein User. Kurz darauf deaktivierte Emma die Kommentarspalte.

Doch warum regen sich die Swifties so auf? Unter anderem sehen sie es als Provokation an. Denn Taylors Song "London Boy", der mutmaßlich über Joe ist, fängt mit einer Zeile über das Scooter-Fahren an. Außerdem befand sich Taylor jahrelang in einem Rechtsstreit mit Scooter Braun (41) wegen ihrer Songrechte – das Foto mit dem Scooter sehen viele daher auch in Bezug auf seinen Namen als Stichelei.

Anzeige

Instagram / emmalaird Emma Laird, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de