Mit Dieter-Double: Katja Krasavice teilt in Video weiter aus

Katja Krasavice (26) stichelt immer weiter gegen Dieter Bohlen (69). Die beiden Musiker hatten in der diesjährigen Staffel DSDS gemeinsam in der Jury gesessen. Als der Poptitan die Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch beleidigte, nahm die "Only Fans"-Interpretin diese in Schutz. Seitdem teilt sie auch öffentlich immer wieder gegen den einstigen Modern Talking-Star aus. In ihrem kommenden Musikvideo wird wohl sogar ein Dieter-Doppelgänger auftreten!

Dies lässt zumindest ein Ausschnitt vermuten, welchen die 26-Jährige auf TikTok veröffentlicht. Darin trägt die Rapperin ein pinkfarbenes Kleid, auf welchem auf Englisch steht: "Alte weiße Männer." Katja tanzt und singt dazu: "Ja, ich weiß. Nicht denken ist so leicht. Aber vielleicht checkst du es mit der Zeit. Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt." Dass sie diese Zeilen an den 69-Jährigen richtet, ist wohl eindeutig, denn im Hintergrund des Videos sitzt ein Mann, der Dieter verdächtig ähnlich sieht.

Auch Jill wird in einem Musikvideo, welches am 4. Mai erscheint, einen Auftritt haben. Das hatte die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich auf Instagram verkündet. "'Modern Talking' heißt Toleranz, Respekt und Empathie", stichelte sie in einer Bildunterschrift gegen Dieter und verkündete: "Ich bin Teil des Musikvideos von Katja, das am 4.Mai um 23:59 Uhr rauskommt."

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange mit neuer Frisur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de