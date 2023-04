Diss an Dieter? Jill Lange in Katja Krasavices Musikvideo

Jill Lange (22) und Katja Krasavice (26) machen eine große Ankündigung! Die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin war Teil der diesjährigen DSDS-Staffel. Dort teilte der Juror Dieter Bohlen (69) ordentlich gegen sie aus: Er betrieb unter anderem Slutshaming ihr gegenüber. Das ließ die Beauty nicht auf sich sitzen und schoss zurück – nun bekommt sie sogar Unterstützung: Jill kündigte jetzt an, bald in Katjas Musikvideo zu sehen zu sein, worin sie wohl gegen den Poptitan austeilen.

Die DSDS-Jurorin hatte der 22-Jährigen bereits vor wenigen Wochen ein Feature mit ihr angeboten, was die Are You The One?-Bekanntheit selbstverständlich angenommen hatte. Einen gemeinsamen Song gibt es wohl noch nicht, dafür wird die TV-Persönlichkeit bald in einem Musikvideo der Rapperin zu sehen sein. Das teilte Jill mit Bildern von sich und der gebürtigen Tschechin auf einer Treppe mit. "'Modern Talking' heißt Toleranz, Respekt und Empathie", stichelte sie in der Bildunterschrift gegen Dieter und verkündete: "Ich bin Teil des Musikvideos von Katja, das am 4.5. 23:59 Uhr rauskommt."

Auch Katja ist gar nicht gut auf das Modern Talking-Mitglied zu sprechen. Wegen seiner sexistischen Aussagen machte die "OnlyFans"-Interpretin ihrem Kollegen ihre Abneigung immer wieder deutlich: So hatte sie beispielsweise während Dieters Bewertung eines Kandidaten auf ihrem Handy getippt und dem Juror somit keine Aufmerksamkeit geschenkt.

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange im April 2023

Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei DSDS

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de