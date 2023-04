Neue "7 vs. Wild"-Staffel: Sind auch Joko und Klaas dabei?

Sind etwa auch diese TV-Größen dabei? Bei "7 vs. Wild" haben so einige Webstars bereits ihr Durchhaltevermögen auf die Probe stellen können. Im Rahmen der Survival-Show müssen sie völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges stellen. Für die dritte Staffel fordert der Produzent des Formates Fritz Meinecke derzeit einige Internetstars heraus – aber auch Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) will er beim Abenteuer "7 vs. Wild" sehen!

Wie üblich wird Fritz auch selbst an dem Survival-Abenteuer teilnehmen. Auf YouTube fordert er nun erneut Kandidaten heraus – dieses Mal sollen sie in Duos antreten! Für sein eigenes Team nominiert er Survival Mattin. Der Webvideoproduzent lehnt sich aber auch ziemlich weit aus dem Fenster. "Wir haben uns überlegt, wir schießen einfach mal nach ganz oben", kündigt er an. Fritz fordert nämlich Joko und Klaas heraus! Aber auch die potenziellen Kandidaten für das nächste Team sind gewiss nicht unbekannt – so sollen sich Knossi (36) und Fitness-Influencer Sascha Huber erneut der Herausforderung stellen. Bis zum 30. April sollen sich die Webstars nun zurückmelden, ob sie die Challenge antreten werden.

Erst vor wenigen Tagen nominierte Fritz bereits die ersten Teilnehmer. Dazu gehörten die "Naturensöhne" Andy und Gerrit, sowie Survival Lilly und Vanessa Blank. In Sachen Survival bringen diese Content Creators zumindest schon einmal Erfahrung mit. Neuland wäre das Format dagegen für ELoTRiX und MontanaBlack (35). Vanessa und Lilly haben bereits abgelehnt, obwohl sie große Lust gehabt hätten, teilzunehmen. Während ELoTRiX sich der Herausforderung stellen wolle, müsse Monte die Einladung noch überdenken.

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, YouTuber

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber auf den Bahamas

