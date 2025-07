Gänsefamilie gerettet: Das sagt Knossi zum Autobahn-Einsatz

Social-Media-Star Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (39), hat jetzt mit einer tierischen Rettungsaktion für Begeisterung gesorgt. Der beliebte Entertainer war laut Bild auf dem Weg nach Hamburg, als er auf der A5 eine Gänsefamilie entdeckte, die sich auf der stark befahrenen Autobahn verirrt hatte. Ohne zu zögern stoppte Knossi gemeinsam mit seinem Fahrer Uwe das Fahrzeug und begann, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Über Instagram teilte er das Erlebnis mit seinen Fans und scherzte dabei: "Ich bin jetzt Teil der Familie."

Wie der Twitch-Star gegenüber Bild erklärte, schaltete er das Warnblinklicht ein und sorgte mit Handzeichen dafür, dass andere Autofahrer langsamer wurden. Die Tierfamilie ließ sich jedoch nicht so leicht von der Fahrbahn drängen und versuchte immer wieder, auf die Straße zurückzukehren. Als die Polizei eintraf, unterstützten die Beamten und einige freiwillige Helfer Knossi dabei, die Gänse aus der gefährlichen Situation zu befreien. Schließlich gelang es, die Wildtiere mit vereinten Kräften einzufangen: "Am Ende haben wir's geschafft. Die werden jetzt vom Tierschutz zu einem See gebracht", erzählt Knossi seinen Followern.

Knossi, der für seinen Humor und seine herzliche Art bekannt ist, zeigte in dieser Situation sein großes Herz für Tiere. "Ich würde es wieder tun. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal in die Situation komme, aber ich hätte nachts nicht schlafen können", verriet er gegenüber Bild. Seine Fans lobten ihn in den Kommentaren für seinen Einsatz. "Mega! Ich hätte es genauso gemacht", schrieb eine Followerin, während ein anderer scherzte: "Als Bodyguard eingestellt!" Der Twitch-Star, der sonst mit unterhaltsamen Streams begeistert, sorgte diesmal nicht nur für die Sicherheit der Gänse – sondern eroberte damit auch die Herzen seiner Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024

Was denkt ihr über Knossis tierische Rettungsaktion auf der Autobahn? Absolut fantastisch! Er hat viel Mut gezeigt. Lobenswert, aber riskant für den Verkehr. Ergebnis anzeigen