Deswegen wollte Knossi schon als Kind Entertainer werden

Knossi (39), mit bürgerlichem Namen Jens Heinz Richard Knossalla, hat es vom Sofa seiner Eltern direkt in die große Unterhaltungswelt geschafft. Der 39-jährige Entertainer, bekannt aus Formaten wie Täglich frisch geröstet und 7 vs. Wild sowie durch seine Streams auf Plattformen wie Twitch, schwärmt gegenüber Bild noch heute von seinen Fernsehhelden: Rudi Carrell (✝71), Peter Alexander (✝84) und Stefan Raab (58). Schon als kleiner Junge träumte er davon, selbst im Rampenlicht zu stehen. Kein Moment prägte Knossi mehr als eine Bemerkung seiner Mutter Ida, warum er nicht so sei wie Kinderstar Heintje (69). Offenbar war das ein Anstoß für seinen späteren Weg: "Mama hat mich alles machen lassen. Meine Schwester auch. Hauptsache, die Kinder sind glücklich."

Die persönliche Verbindung zu Entertainern wie Harald Juhnke und Stefan Raab, die als Vorbilder für Knossi galten, war entscheidend für seine Ziele. Besonders Stefan inspirierte ihn mit TV Total, sodass er sich unermüdlich überall als Komparse bewarb – und 2020 schließlich mit Stefan die Sendung "Täglich frisch geröstet" produzierte. Doch Knossis Erfolg geht weit über das Fernsehen hinaus: Mit über drei Millionen Followern gehört er zu den größten Social-Media-Stars Deutschlands. Gleichzeitig zeigt der Entertainer seine bodenständige Seite durch den engen Bezug zu Familie und Freunden. "Familie ist das Allerwichtigste", betont er.

Auch privat läuft für Knossi alles rund. Mit seiner Verlobten Lia Mitrou plant er für den Sommer 2026 eine Traumhochzeit. Zudem geht er in seiner Rolle als Papa auf: Er liebt es, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und gemeinsame Momente zu genießen. Auch sein privates Umfeld darf gelegentlich von seiner Bekanntheit profitieren: Prominente wie Kai Pflaume (58) oder Joey Kelly (52) sind gern gesehene Gäste in seinem Familienhaus. Trotz seiner erfolgreichen Karriere hat Knossi noch Träume: "Ich würde gern mit dem Rauchen aufhören und mal in einem Hollywoodfilm mitspielen. Die Schauspielerei habe ich noch nicht ausgereizt. Mir würde schon ausreichen, auf einem Pferd durchs Bild zu reiten in den Sonnenuntergang."

Instagram / knossi Knossi mit seinem BRAVO-Otto für das Jahr 2024

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025

Instagram / knossi Knossi und Lia Mitrou, August 2024