Neue Staffel "7 vs. Wild": Stehen erste Teilnehmer fest?

In zwei Staffeln von "7 vs. Wild" haben so einige Webstars bereits ihr Durchhaltevermögen auf die Probe stellen können. Im Rahmen der Survival-Show müssen sie völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges stellen. Auf das Abenteuer begeben hat sich unter anderem bereits der diesjährige Let's Dance-Teilnehmer Knossi (36). Auch in diesem Jahr stellen sich wieder einige Internetstars der Challenge – die ersten Teilnehmer der neuen Staffel wurden bereits herausgefordert!

Wie üblich wird der Produzent des Formates, Fritz Meinecke, selbst an dem Survival-Abenteuer teilnehmen. Auf YouTube fordert er nun sechs Kandidaten in drei Teams heraus. Dazu gehören die "Naturensöhne" Andy und Gerrit. Die beiden weisen bereits einige Erfahrung in Sachen Wildnis auf. Auch Survival Lilly und Vanessa Blank begeistern ihre Fans bereits auf ihren Kanälen mit Survival-Content. Aber auch ELoTRiX und MontanaBlack (35) alias Monte sollen sich der Herausforderung stellen! Für die beiden wäre dieses Format definitiv Neuland. Bis zum 30. April sollen sich die Webstars nun zurückmelden, ob sie die Challenge antreten werden.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Fritz die frohe Botschaft, dass es überhaupt eine weitere Staffel von "7 vs. Wild" geben wird. "Dieses Jahr wird alles anders", erklärte er zudem geheimnisvoll. Es soll in der Survival-Show einige Veränderungen geben: eine neue Regel für die Mitnahme von Gegenständen und selbstverständlich eine neue Location! Wohin es die Kandidaten dieses Mal verschlägt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Instagram / knossi Knossi bei "7 vs. Wild"

Instagram / montanablack MontanaBlack, 2019

Instagram / survival_lilly Survival Lilly, 2022

