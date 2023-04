Saufgelage mit Rihanna: Seth Meyers war noch nie so besoffen

Seth Meyers (49) und Rihanna (35) erlebten ein wildes Saufgelage! Seit 2014 moderiert Seth die "Late Night" im amerikanischen Fernsehen, in der er mit wechselnden Stars spricht. In seiner Sendung gibt es auch einen wiederkehrenden Part namens "Day Drinking", in dem der Moderator vor der Kamera beispielsweise schon einen Drink nach dem anderen mit Kelly Clarkson (40) eingenommen hat. Auch mit Rihanna trank Seth 2019 – und beichtete jetzt, dass er dabei so besoffen wie nie zuvor wurde!

"Mit Rihanna war ich so betrunken wie noch nie und ich denke, es war jede Sekunde wert", verrät er James Corden (44) in der "Late Late Show" lachend. Am Ende der Sendung sei Seth ständig über seine eigenen Worte gestolpert und nach der Aufzeichnung sofort im Flur seiner Wohnung eingeschlafen – ganz zum Ärger seiner Frau Alexis: "Meine Frau stellte – passiv-aggressiv – ein Wasser neben meinen Kopf und ging ins Bett."

Während Seth nach dem Trinkspiel am Boden gewesen sei, habe Rihanna der Alkohol aber offenbar gar nichts ausgemacht. "Sie ist jünger als ich. Wir haben die gleiche Menge getrunken [...]. Es ging ihr gut. Als sie rausging, sah sie genauso gut aus wie zu Beginn", berichtet der 49-Jährige.

Getty Images Alexi Ashe und Seth Meyers im September 2019 in New York City

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Seth Meyers im Januar 2020

