Der amerikanische TV-Star Seth Meyers (47) ist klammheimlich zum dritten Mal Papa geworden! Der Comedian und seine Frau Alexi Ashe haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Söhnchen Ashe Olson kam bereits 2016 zur Welt, 2018 stieß der kleine Axel Strahl zur Bilderbuchfamilie dazu. Dass Alexi dieses Jahr erneut Nachwuchs erwartet hatte, hielten die Eheleute komplett geheim. In der aktuellen Folge seiner Late-Night-Show gab Seth nun völlig überraschend die Baby-News bekannt!

Die Verkündung der Geburt seines dritten Kindes verpackte der einstige Saturday Night Live-Writer in seiner Sendung "Late Night With Seth Meyers" in einem niedlichen Einspieler passend zu Thanksgiving: Seine Söhne turnten darin in Truthahnkostümen auf der Couch herum, bis sie plötzlich ihre kleine Schwester – in einem Truthahnbratenkostüm – auf der Sitzgelegenheit begrüßten. "Wir haben noch eins bekommen! Vor zehn Wochen hat meine Frau unsere Tochter zur Welt gebracht", erklärte Seth nach dem Clip. Die kleine Dame heißt Adelaide nach ihrer Urgroßmutter väterlicherseits, wie seine Mutter Hillary danach eröffnete. Die Familie nenne den Wonneproppen liebevoll auch Addie.

Für den Schauspieler sei es ein wahr gewordener Traum, nach zwei Söhnen nun auch noch eine Tochter bekommen zu haben, wie er in der Show außerdem betonte – auch wenn sich sein Vater Larry lieber einen männlichen Enkel gewünscht hätte. Dann hätte er Seth und Alexi gerne vorgeschlagen, das Kind Albert zu nennen. Denn so hat Larry bereits seine letzten sechs Hunde genannt. "Gerade habe ich Albert den sechsten, ich finde, das ist wirklich ein großartiger Name", schloss der frischgebackene Dreifach-Opa ab.

Instagram / sethmeyers Seth Meyers (r.) mit seinen zwei Söhnen Ashe Olsen und Axel Strahl im Juni 2019

Getty Images Seth Meyers im Januar 2020

Getty Images Seth Meyers im Januar 2020 in Santa Monica

