Katie Price' Tochter Bunny (8) will später OnlyFans machen

Bunny (8) hat sich klare Ziele gesteckt. Katie Price (44) ist Mutter von fünf Kindern. Vor allem ihre zwei Töchter nehmen sich an ihr ein großes Beispiel: Princess Tiaamii (15) steht ihrer Mama in Sachen Make-up in nichts nach. Auch Bunny legt jetzt schon viel Wert auf ihr Äußeres, so ließ sie sich im vergangenen Februar knielange Extensions einflechten. Doch das ist nicht das einzige, womit das Mädchen ihrer Mama nacheifert: Bunny will wie Katie später ihr Geld mit OnlyFans verdienen!

In ihrer Instagram-Story fragte die 44-Jährige ihre jüngere Tochter, ob sie berühmt sei und wofür. Darauf antwortete das Mädchen, dass sie auf jeden Fall durch ihre Mama bekannt sei. Als das ehemalige Boxenluder dann wissen wollte, was die Achtjährige später einmal werden wolle, wenn sie groß sei, antwortete Bunny wie aus der Pistole geschossen: "Ich möchte wie du sein und OnlyFans machen und Fotos shooten." Was ihre Mama davon hält, teilte sie allerdings nicht mit ihrer Community.

Katie hatte ihrer jüngsten Tochter im vergangenen Jahr einen TikTok-Account eingerichtet. "Also habe ich mein TikTok-Ding gemacht. Natürlich ist mein TikTok-Account jetzt verboten worden, weil ich zu jung bin", hatte Bunny BirminghamLive verraten. Dafür, dass ihre Mama das überhaupt zugelassen hatte, hagelte es jede Menge Kritik.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Töchtern Princess und Bunny

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

Instagram / katieprice Katie Price' Tochter Bunny

