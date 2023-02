"Diva": Katie Price' Tochter (8) hat knielange Extensions!

Wie die Mutter, so die Tochter! Katie Price (44) ist stolze Mama von fünf Kindern – drei Jungs und zwei Mädels. Ihre Töchter kommen bereits voll nach dem ehemaligen Boxenluder: So greift Tochter Princess (15) schon gerne zu viel Make-up und sieht ihrer für ihren exzessiven Look bekannten Mutter so zum Verwechseln ähnlich. Aber auch die achtjährige Bunny eifert Katie nach: Sie trägt jetzt Extensions bis zu den Knien!

"Ich dachte schon, ich will lange Haare, aber Bunny ist auf einem ganz anderen Level", schrieb Katie zu einem Foto ihrer Tochter auf Instagram. Das zeigt die Kleine mit blonden Zöpfchen – und die reichen bis zu ihren Knien! Zuvor hatte das Model auch den Entstehungsprozess der neuen Haarpracht gezeigt: Bunny liegt mit dem Handy und Augenpads auf einer Liege, während gleich vier Leute ihr die Haare flechten. "Bunny, die Diva", witzelte ihre Mama dazu.

Die kleine Bunny teilt Katie genau wie ihren Bruder Jett (9) mit ihrem Ex-Mann Kieran Hayler (35). Die beiden waren von 2013 bis 2020 verheiratet. Seit ihrer Trennung nach zahlreichen Betrugsvorwürfen zoffen die beiden sich immer wieder öffentlich und streiten auch um das Sorgerecht.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price' Tochter Bunny, Februar 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Bunny Hayler im Februar 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Töchtern Princess und Bunny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de