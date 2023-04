Bachelor David klärt endlich Bachelorette-Gate mit Chiara!

Er spricht sie darauf an! Bei Der Bachelor geht es schon lange nicht mehr nur um die Liebe. Auch Zoff zwischen den Ladys ist ein großer Bestandteil der Show. Dieses Jahr diskutierten die Mädels vor allem darüber: Lange hielt sich das Gerücht, dass die Kandidatin Chiara Dülberg nur dabei sei, um selbst Bachelorette zu werden. Ihre Ex-Mitstreitein Rebecca Ries meinte sogar zu dem Rosenverteiler David Jackson, dass die Münchnerin fake sei. Endlich findet das klärende Gespräch zwischen David und Chiara statt!

Trotz Rebeccas Warnung schaffte Chiara es zu den Dreamdates. Aber statt zahlreicher Kuscheleinheiten und Küssen thematisiert David die Fake-Vorwürfe. "Ich vertraue natürlich auf das, was wir haben, was ich empfinde, was ich fühle. Aber es macht natürlich was mit einem", offenbart der Halbamerikaner der Brünetten seine Gedanken. Chiara scheint sogar etwas fassungslos über Rebeccas Worte zu sein – ihre Erklärung dafür? "Warum, ist wahrscheinlich, weil es eine Konkurrentin ist", betont sie.

Im Einzelinterview geht sie aber noch näher darauf ein. "Ja, wow, wirklich wow. [...] Andere schlecht zu machen und Lügen zu verbreiten, kurz vor einer Entscheidung. Ich finde, es ist schwach. [...] Für mich stark entfernt davon, ein starkes Selbstbewusstsein zu haben", macht Chiara ihrer Enttäuschung Luft. Für David scheint dies dann auch vorerst geklärt zu sein.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

