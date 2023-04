Ist Chiara nur für Fame da? Bachelor David ist sprachlos

David Jackson ist schockiert! Langsam wird es ernst bei Der Bachelor. Nur noch sechs Frauen buhlen um den heiß begehrten Junggesellen. Auch Chiara scheint den Influencer sehr toll zu finden. Doch zuletzt war angedeutet worden, dass die Münchenerin nur dabei sei, um selbst bekannt zu werden und die nächste Bachelorette zu sein. In der aktuellen Folge verriet Teilnehmerin Rebecca dies nun David – und dieser scheint gar nicht zu wissen, wie er reagieren soll.

In der Nacht der Rosen fasst Rebecca sich ein Herz und teilt David ihre Bedenken mit. "Ich habe dir ja gesagt, dass ich glaube, dass hier manche das nicht so ernst meinen", beginnt sie und erklärt weiter: "Ich habe bei Chiara einfach ein ungutes Gefühl, weil sie einfach hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera oder auch wenn du nicht dabei bist, etwas anders ist." David zeigt sich sehr schockiert: "Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich mich mit der Sorge [...] gar nicht mehr beschäftigen muss, dass hier irgendwelche Frauen da sind, die nicht aus demselben Grund wie ich da sind."

Im folgenden Einzelgespräch mit Chiara versucht David unvoreingenommen auf die 26-Jährige einzugehen und die gerade erfahrene Neuigkeit zu ignorieren. Doch es lässt ihn offensichtlich nicht kalt. "Es war schwierig in der Situation im Gespräch mit Chiara, an irgendwas anderes zu denken", gibt er zu.

