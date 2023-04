Für diese zwei Ladys ist "Kampf der Realitystars" vorbei!

Auf diese beiden Promis müssen die Kampf der Realitystars-Zuschauer ab jetzt verzichten! In der aktuellen Folge des Wettkampfs sind der ehemalige DSDS-Kandidat Bernd Kieckhäben (33) und der Partner seiner einstigen Konkurrentin Annemarie Eilfeld (32), Tim Sandt, zum Cast des TV-Formats dazugestoßen. Auf sie wartete allerdings direkt die undankbare Aufgabe, einen ihrer Mitbewohner rauszuwerfen. Die alteingesessenen Sala-Bewohner durften sich einen weiteren aussuchen. Wen hat es erwischt?

"Leider geht es einer Person hier nicht gut. Dennoch wurde dieser Person, das ist Antonia (23), die Chance genommen, sich zu safen, was ich persönlich oder wir nicht so fair fanden", betonte Tim in der Stunde der Wahrheit. Die Ex-Bauer sucht Frau-Hofdame hatte aufgrund ihres Sonnenstichs schließlich nicht bei der entsprechenden Challenge mitmachen können. Stattdessen entschieden sich der Unternehmer und der Musiker für Uschi Hopf (82). "Du hast es einem ab und zu durch die Blume gesagt, dass es dir nicht so schwerfallen würde und wir müssen hier eine Entscheidung treffen", erklärte Tim. Die Hot oder Schrott-Testerin schien ihren Rauswurf tatsächlich ziemlich gelassen zu nehmen und bedankte sich gut gelaunt bei ihren Mitstreitern für die tolle Zeit.

Antonia ist zwar erst mal mit einem blauen Auge davongekommen – in der Nominierungsrunde gaben jedoch die meisten Kandidaten an, sie auch nicht mehr in der Sala haben zu wollen. "Anscheinend habe ich nicht genug gegeben. Jetzt hätte ich in den letzten Tagen eher Gespräche suchen können. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich so schlecht ankomme", schluchzte die Influencerin.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Uschi Hopf und Cathy Hummels bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Uschi Hopf, "Hot oder Schrott"-Star

Anzeige

RTLZWEI Antonia Hemmer bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de