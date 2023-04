Jannik Kontalis teilt Familienfoto mit Yeliz Koc und Snow!

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (29) scheinen ihren Familienurlaub in vollen Zügen zu genießen! Der TikTok-Star und die Reality-TV-Bekanntheit trennten sich eigentlich vor einigen Wochen und lieferten sich daraufhin einen heftigen Netz-Beef – Ende April gaben sie dann aber bekannt, dass sie ihrer Liebe noch eine Chance geben wollen. Daraufhin flog das Paar gemeinsam mit Yeliz' Tochter Snow Elanie Koc (1) in den Urlaub. Nun teilte Jannik ein süßes Familienfoto!

In seiner Instagram-Story teilte Jannik eine niedliche Aufnahme von ihm, Yeliz und Snow – auf dem Bild hält er die Tochter seiner Freundin fürsorglich auf dem Arm und strahlt zufrieden in die Kamera. "Liebe euch", schrieb er zu dem Schnappschuss. Yeliz repostete den Beitrag und kommentierte ihn mit einem Herz-Emoji.

Dass Jannik für Snow eine Vaterfigur sein möchte, betonte er schon mehrfach. "Snow ist einfach meine kleine Prinzessin. Und ich sag euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein Eigenes ist oder nicht. Sie ist einfach so unendlich süß und schenkt einem so viel Liebe – das alles kann man gar nicht in Worte fassen", hatte er vor wenigen Monaten auf Instagram erzählt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz' Tochter Snow

