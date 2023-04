Nach Gerüchten: Charlie Heaton und Natalia auf Red Carpet

Charlie Heaton (29) und Natalia Dyer (26) trotzen den Trennungsgerüchten! Während der Dreharbeiten zu der Erfolgsserie Stranger Things lernten sich die beiden Schauspieler kennen und lieben. Doch seit Juni vergangenen Jahres wurden die beiden lange nicht mehr gemeinsam gesehen. Fans schienen daher eine Trennung zu vermutet. Die Spekulationen sind aber unbegründet: Dass Charlie und Natalia immer noch glücklich zusammen sind, bewiesen sie jetzt – und zwar auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder vom roten Teppich verdeutlichen, sind der 29-Jährige und seine Liebste immer noch sehr glücklich miteinander: Gemeinsam besuchten Charlie und Natalia eine Veranstaltung in New York. Für den Red-Carpet-Auftritt wählte der Brite ein schwarzes Jackett, das er mit einer dazu passenden Hose und Anzugsschuhen kombinierte. Natalia strahlte hingegen in einem schwarzen Maxi-Rock und einem Blazer mit floralen Applikationen.

Dass das öffentliche Interesse an ihrer Beziehung so groß ist, konnte Natalia bereits in der Vergangenheit kaum nachvollziehen. "Ich bin immer neugierig, warum das Thema aufkommt. Warum wollen die Leute das unbedingt wissen?", erklärte die 26-Jährige im vergangenen Jahr gegenüber Cosmopolitan UK. Ob Natalia und Charlie deswegen weitestgehend auf gemeinsame Pärchenauftritte verzichteten?

Getty Images Charlie Heaton, Schauspieler

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Mai 2022

Getty Images Natalia Dyer, Schauspielerin

