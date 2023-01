Keine Trennung? "Stranger Things"-Natalia & Charlie erwischt

Die Fans können wohl aufatmen! Natalia Dyer (26) und Charlie Heaton (28), bekannt aus Stranger Things, lernten sich am Set der Hit-Serie kennen und lieben. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im wahren Leben schienen die beiden unzertrennlich zu sein. Aber seit Juni des vergangenen Jahres wurde das Traumpaar lange nicht mehr gemeinsam gesehen, was zu Spekulationen über eine mögliche Trennung führte. Es besteht wohl jedoch kein Grund zur Sorge: Natalia und Charlie sind anscheinend nach wie vor ein Paar!

Die beiden seien bei einer "romantischen Date-Nacht in New York City" vor einem Restaurant gesichtet worden, wie Daily Mail schreibt. Bilder zeigen, wie die Schauspieler das Lokal kurzzeitig verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. In aufeinander abgestimmten Mänteln trotzen sie der Kälte. Die Serien-Darsteller lächeln auf einem der Fotos – wohl verlegen – in verschiedene Richtungen, bevor sie wieder das Lokal betreten.

Entgegen sämtlicher Befürchtungen vermittelt dies also den Eindruck, dass Natalia und Charlie anscheinend noch immer füreinander schwärmen. Zudem haben die "Stranger Things"-Stars zumindest in gewisser Hinsicht jeglichen Grund zur Freude. Schließlich wurde vor Kurzem erst berichtet, dass "die Hauptbesetzung der Netflix-Serie [von] massiven Lohnerhöhungen vor der fünften und finalen Staffel" profitiere.

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Januar 2020

Getty Images Tom Wlaschiha, Natalia Dyer und Charlie Heaton bei der Premiere von "Stranger Things"-Staffel vier

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

