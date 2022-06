Wer hätte gedacht, dass es bei Stranger Things so viel zu Lachen gibt. Drei Jahre lang mussten Fans auf die vierte Staffel der US-Serie warten. Auch dieses Mal geht es um den Kampf von Eleven (Millie Bobby Brown, 18) und ihren Freunden gegen übernatürliche Bedrohungen für ihre Heimatstadt. Hinter den Kulissen der Science-Fiction-Mysteryserie geht es dahingegen sehr lustig zu. Im Promiflash-Interview plauderten Natalia Dyer (25) und Charlie Heaton (28) nun darüber, welcher ihrer Co-Stars am Set besonders albern ist.

Die beiden erzählten, dass bei den Dreharbeiten von "Stranger Things" viele lustige Dinge passieren, weil generell viele witzige Menschen am Set arbeiten. Doch auf die Frage, was das Lustigste war, was am Set passiert ist, antwortete Charlie gegenüber Promiflash: "Wahrscheinlich etwas, was Joe Keery (30) gemacht hat." Dazu fiel Natalia auch direkt eine ganz bestimmte Situation ein, in der ihr Co-Star Unfug angestellt hat. "Er schnappte sich ein paar Packungen Tabasco-Soße und verteilte sie überall im Wohnwagen von Joseph Quinn (29)", verriet die Nancy-Darstellerin lachend.

Die 25-Jährige bemerkte: "Joe macht ständig alberne Sachen. Es gibt viele gute Lacher." Charlie ergänzte, dass er noch mehr lustige Anekdoten zu seinem Schauspielerkollegen erzählen könne. Leider musste er sich diese dann aber doch verkneifen, um keine Szenen zu spoilern.

Getty Images Joe Keery bei der Fashion Week in Paris

Getty Images Joseph Quinn im Mai 2022

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Mai 2022

